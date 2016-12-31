Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о ряде мероприятий, связанных с обеспечением нормальной деятельности объектов инженерно-коммуникационного обеспечения в Баку.

В последнее время в городе Баку экономическое развитие, рост численности населения, множество зданий и объектов различного назначения, в частности, большое количество частных жилых домов в несколько раз повысило нагрузку на хозяйства города, его инфраструктуру, а также деятельность объектов инженерно-коммуникационного обеспечения.

Нынешнее состояние развития ряда инженерно-коммуникационных систем, а также систем дождевой канализации, и совершенствование их до уровня, отвечающего требованиям городского хозяйства, требует проведения дополнительных и долгосрочных мер, включая некоторые ограничения.

Согласно указу, с целью обеспечения нормальной деятельности ряда объектов инженерно-коммуникационного обеспечения в городе Баку с первого января 2017 года временно приостановлена выдача заключений по земельным участкам в соответствии с характеристикой и целью выделения, существующих технических норм, землеустройства и градостроительства, территориального планирования земельных участков, находящихся в собственности муниципалитетов.

Государственному комитету по градостроительству и архитектуре, местным органам исполнительной власти поручено и муниципалитетам, организованным в пределах административно-территориальной единицы города Баку, рекомендовано не допускать планирование строительства жилых домов с дворовыми земельными участками при распределении территорий на виды и масштабы использования.

ОАО «Азеркосмос» поручено до 1 марта 2017 года обеспечить подготовку ортофотографий посредством спутникового описания территории города Баку и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Согласно указу, Исполнительной власти города Баку поручается при обнаружении строительства объекта на земельных участках в пределах территориальной единицы, выделенной организованными муниципалитетами, принять меры по приостановлению строительных работ соответственно правилам государственного контроля градостроительства и в связи с этим ежеквартально информировать Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.