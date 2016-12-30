Тележурналист Ирада Зейналова, побывавшая во многих «горячих точках», рассказала изданию Sputnik о своих традициях встречи Нового года.

«Новый год для меня – семейный и святой праздник, который я предпочитаю встречать дома со всеми традиционными блюдами: оливье, мандарины, селедка под шубой. К встрече Нового года готовлюсь заранее, и встречаю его традиционно, без экстрима и приключений. Это один из тех праздников, которые ты несешь в душе», — заявила Ирада Зейналова.

«Желаю счастья всем, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Пусть все получат именно то, чего хотят – все по-разному понимают счастье, у всех по-разному сформировалось это ощущение в душе. Одним нужны деньги, другим – здоровье, третьим – любовь, а четвертым – путешествия. Пусть все получат то, что делает их счастливыми!» — добавила журналистка.