Сегодня завершился проводимый в Вооруженных силах Азербайджана «День открытых дверей».

Как сообщили Report в минобороны, на традиционных мероприятиях по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года посетители, представители общественности и СМИ ознакомились с созданными в военных частях бытовыми условиями, боевой техникой и вооружением, побывали в служебных и административных зданиях, солдатских столовых и общежитиях.

В «День открытых дверей», прошедших с участием руководящего состава ВС, была организована встреча с родителями, где обсудили интересующие их вопросы.