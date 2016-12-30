Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров заявил, что не успел проверить информацию про выплату зарплат на «5 канале» в конвертах, рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Facebook.

«Очереди для закрытия ФОПов и штрафы за минимальную зарплату. Это – последние «подарки» в 2016 году от Насирова для малого бизнеса – людей, которые формируют средний класс и блокируют от сползания в авторитаризм или какую-то хунту цвета «хаки», – отметил нардеп.

Лещенко подчеркнул, что в следующем году бизнес должен «дать по зубам новоявленным коррупционерам при власти», иначе на рубеже выборов 2019 года в Украине «популисты будут соревноваться с популистами».

«Если Насирову хочется штрафовать – предлагаю начать с «5 канала», где до сих пор платят зарплаты в конвертах, о чем писала даже немецкая пресса. На мое обращение Насиров ответил, что не успевает проверить эту информацию — надо больше времени. Наверное, лично подписывается за закрытие ФОПов», – добавил он.

