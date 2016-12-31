Британский певец Джордж Майкл, который скончался 25 декабря, значительную часть своего состояния в размере 105 миллионов фунтов завещал своей старшей сестре, утверждает «Лайф» со сылкой на The Telegraph.

Указана в завещании и другая сестра певца. Издание отмечает, что у него были очень близкие отношения с сёстрами, что и стало причиной такой заботы о них. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что состояние покойного унаследуют крёстные дети, сын и дочь 55-летнего английского артиста Мартина Кемпа, а также дочь британской певицы Джери Холлиуэлл. Своих детей у него не было, однако, как выяснили журналисты, он мечтал стать отцом в наступающем 2017-м году.