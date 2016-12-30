МИД Aзербайджана распространил заявление в связи с очередной армянской провокацией на линии фронта.

Внешнеполитическое ведомство выражает глубокую обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с ростом в последнее время числа провокаций армянской стороны, направленных на нарушение усилий в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, переговоров, проведенных в Вене и Санкт-Петербурге и на расширение охвата конфликта.

В четверг утром разведывательная группа ВС Армении при попытке нарушить государственную границу Азербайджана попала в засаду. В ходе боестолкновения враг был вынужден отступить, неся большие потери. Во время боя без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.

Как отмечается в распространенном в пятницу заявлении МИД, армянская сторона сначала опровергала наличие у нее тела азербайджанского военнослужащего, но затем, чтобы скрыть свою ответственность за инцидент и обмануть международную общественность попыталась представить случившееся как нарушение государственной границы Армении. Разместив в соцсети фотографии тела, она нарушила все этические нормы, говорится в заявлении.

В заявлении МИД Азербайджана осуждается политика Армении, которая игнорируя международное гуманитарное равно, совершает акты вандализма в отношении тел погибших во время боевых столкновений и превращает вопрос возвращения тел в объект спекуляции.

Также в заявлении выражается надежда на то, что Международный комитет Красного креста предпримет необходимые и неотложные меры для передачи Азербайджану тела военнослужащего Чингиза Гурбанова.

Как отмечается в заявлении, в связи с вышеуказанным событием генсек ОДКБ Николай Бордюжа, превысив свои полномочия, а также исказив суть инцидента, выступил с заявлением о том, будто он произошел на территории Армении.

«Наряду с этим, назвав вымышленный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, «Нагорно-карабахской республикой», он попытался поставить под сомнение территориальную целостность, суверенитет и признанные на международном уровне границы Азербайджана. Безответственное заявление, озвученное генсеком ОДКБ, служит нарушению переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, Бордюжа и раньше выступал с подобными предвзятыми заявлениями, связанными с конфликтом. «Совершая очередное вооруженное столкновение непосредственно на армяно-азербайджанской границе и используя таких политиков, как Бордюжа, отличающихся особым отношением к Армении, эта страна пытается вовлечь ОДКБ в конфликт и таким образом увеличить политическую напряженность в регионе, что представляет серьезную опасность для стабильности и безопасности региона», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана отвергает это безответственное заявление генсека ОДКБ и ждет оценки данного заявления со стороны стран-участниц организации.

«Мы отвергаем это безответственное заявление Бордюжи и ждем оценки данного заявления странами-участницами организации, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.