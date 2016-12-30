Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что решение американских властей выслать из страны 35 российских депутатов является неправильным подходом и не принесет никакой пользы.

— Мы не хотим, чтобы напряженность между РФ и США повлияла на ситуацию в регионе. Это никому не принесет пользы. Высылка дипломатов – это неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Есть вызовы, с которыми мы должны вместе работать с участием дипломатов. Мы не будем разбираться, кто прав кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны, — считает Чавушоглу, которого цитирует «Лайф».