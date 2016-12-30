Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали годовщину заключения брака – ситцевую свадьбу. Видео и фото из Австрии, где пара отметила событии, разместили на их совместной странице в Instagram.

29 декабря 2015 года Нетребко и Эйвазов устроили грандиозное свадебное торжество. Голову невесты на церемонии украшала тиара с бриллиантами от бренда Chopard, стоимость которой составляет €2 млн.

Свадьба проходила в Вене. Основные организационные вопросы взял на себя жених.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко познакомились в Риме в 2014 году. Они оба пели в «Манон Леско» Пуччини в Римском оперном театре.