Диверсия, совершенная Арменией в четверг, 29 декабря, нацелена на нанесение удара по позициям Азербайджана в международных отношениях, сказал Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Сеидов отметил, что из-за своей захватнической политики Армения изолирована от положительных изменений в регионе. Поэтому она прибегает к подобным провокациям, чтобы оказывать давление на эти отношения Азербайджана, сохранять статус-кво и посредством третьей страны обострять обстановку в Азербайджане.

Эта провокация, по его словам, была осуществлена не на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а именно на армяно-азербайджанской границе.

«Потому что тем самым Армения пытается вовлечь в это и страны-члены ОДКБ», — отметил он. По словам председателя комитета, Армения и сама не осознает, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Россия никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, и однозначно подтвердили это. Сеидов отметил, что Армения вновь пытается обострить обстановку и направить события в совершенно иное русло.

«С другой стороны, этап переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта достиг того уровня, когда избежать их уже невозможно. Но Армения, совершая подобные провокации, в очередной раз пытается избежать переговоров», — сказал он.

Председатель комитета добавил, что в ближайшее время состоится заседание ПАСЕ, где планируется встреча азербайджанской и армянской делегаций. «Мы всегда были согласны провести встречу. Армения же, чтобы уклониться от нее, совершает эти провокации с целью обострить ситуацию», — сказал он. Что касается заявления генсека ОДКБ Бордюжи в связи с диверсией, совершенной накануне армянской стороной на азербайджано-армянской границе, он отметил, что это не является позицией данной организации и не может ею быть. Сеидов подчеркнул, что все члены ОДКБ, кроме Армении, всегда признавали территориальную целостность Азербайджана, и никогда не признавали вымышленную структуру под названием «Нагорно-карабахская республика».

Сеидов отметил, что заявление генсека организации полностью противоречит политике государств, являющихся членами ОДКБ.

«Это провокация Армении и поддерживающих ее сил, но она не осуществится. Потому что у Азербайджана прекрасные отношения с каждой из стран, являющихся членами этой структуры, за исключением Армении, и я бы сказал, что данная провокация организована теми, кто хочет испортить эти отношения», — сказал Сеидов.