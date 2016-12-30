В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории поселка Горадил Абшеронского района в 14 км от берега в ветреную погоду 2 рыбака оказались в беспомощном положении и могут утонуть. Причиной этому послужило то, что мотор лодки вышел из строя, и она заполнилась водой.

Как сообщили АПА в министерстве, на место происшествия немедленно прибыл вертолет Авиационной группы МЧС. В результате совместной операции авиационной группы и Службы спасения особого риска рыбаков удалось спасти.