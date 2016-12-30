Президент России Владимир Путин запретил поставки в КНДР любых видов оружия, включая стрелковое. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря.

Кроме того, запрещена передача Северной Корее материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы в ядерной и ракетной программах Пхеньяна, в программах по разработке оружия массового поражения, а также «напрямую способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил».

В указе отмечается, что он подписан в связи с принятием Совбезом ООН резолюции 2270, а также в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.