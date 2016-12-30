Обозреватель ИД «Коммерсант» Сергей Строкань о перспективах нагорно-карабахского урегулирования — специально для «Москва-Баку»

Уходящий, 2016 год отсчитывает последние дни и часы, отделяющие нас от нового, 2017 года. По традиции, в это время подводят итоги прошедших месяцев и пытаются заглянуть в будущее. И хотя ничто не способно омрачить радость новогоднего торжества, в эти дни нельзя не сказать о том, что не позволяет народам Азербайджана и Армении по-настоящему вздохнуть полной грудью.

Старая рана – проблема Нагорного Карабаха в прошедшем году продолжала болеть, погружая регион в напряженное ожидание и заставляя живущие здесь народы и политиков задаваться одним и тем же вопросом – что дальше?

Ответ на него пока не найден. Но если 2016 год оказался для нагорно-карабахского урегулирования еще одним потерянным годом, то 2017 год должен стать годом новой надежды. И не просто новой надежды, а нового действия – активного, целенаправленного, основанного на стратегическом видении ситуации в регионе, которая не может оставаться в ситуации «ни мира, ни войны». В ситуации взрывоопасного статус-кво.

На протяжении этого года мы говорили об этом не раз. Однако сегодня из зоны конфликта приходят новые тревожные сообщения – напоминание о том, что над линией разграничения сторон вьются огненные искры, грозящие стать пожаром большой войны. По данным азербайджанской стороны, вооруженные формирования Армении в течение одних суток нарушили режим прекращения огня на разных участках фронта около 40 раз. Ожесточенное боестолкновение произошло утром 29 декабря, когда армянская разведгруппа попыталась нарушить азербайджанскую границу, но попала в засаду.

Таким образом, в последние дни декабря стороны конфликта словно вернулись или, по крайней мере, вот-вот могут вернуться в апрель этого года, когда в Нагорном Карабахе произошла самая масштабная эскалация с момента подписания в 1994 году соглашения о перемирии.

Накануне нового года говорить об этом особенно горько. Ведь, начиная с апреля, мировое сообщество, вроде бы, пыталось предпринимать усилия, направленные на то, чтобы, во-первых, не допустить эскалации конфликта, во-вторых, запустить процесс политического урегулирования. Азербайджан раз за разом давал понять, что он готов сесть за стол переговоров. Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха вызвало резкий всплеск дипломатической активности, направленной на прекращение боевых действий и возобновление диалога. Сопредседатели Минской группы — США, Франция и Россия в определенный момент призвали реанимировать мирные переговоры. Пожалуй, пиком дипломатической активности можно считать состоявшуюся этим летом в Санкт-Петербурге трехстороннюю встречу президентов России, Азербайджана и Армении, когда казалось, что в ситуации вокруг Нагорного Карабаха наступает перелом.

Однако затем маятник пошел в противоположную сторону, своим неумолимым ходом перечеркнув дипломатические усилия всех последних месяцев. США с головой погрузились в кампанию по избранию нового президента, ушла в себя и Франция, сосредоточившаяся на своих внутренних проблемах перед собственными президентскими выборами апреля будущего года. Что касается России, то она бросила все силы на урегулирование сирийского конфликта и в этой ситуации проблема Нагорного Карабаха отошла для нее на второй план.

В общем, получается, что в некотором смысле всем трем членам Минской группы ОБСЕ стало не до Нагорного Карабаха. В этой ситуации нельзя не признать, что к концу года приложением к замороженному конфликту стала замороженная дипломатия.

Однако в канун нового года впадать в безысходность – последнее дело. Подтверждением того, что непреодолимой пропасти между Азербайджаном и Арменией не существует, может служить прозвучавшее в последние дни декабря откровенное заявление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросян на съезде возглавляемой им партии «Армянский национальный конгресс». По словам Тер-Петросяна, «затягивание решения еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем это».

Хочется надеяться, что это не просто риторика накануне очередных парламентских выборов. Сегодня вопрос в том – как сделать голоса, призывающие к диалогу, услышанными. Это и должно стать главной задачей нового, 2017 года.

Решать эту задачу предстоит с участием международных посредников. То есть, всем миром.

Наступающий год не должен принести Закавказью пламя большой войны, избежать которой в уходящем году стоило огромных усилий.