Сегодня руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев поздравил азербайджанцев всего мира с Днем солидарности и наступающим Новым годом и пожелал всему азербайджанскому народу в предстоящем году счастья и здоровья. Информацию распространяет «Вестник Кавказа».

В правительственной телеграмме, направленной в адрес президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Дмитрий Савельев отметил, что страна продолжила свое успешное развитие, несмотря на сложную ситуацию в мире.

Политик также подчеркнул, что в Азербайджане огромное внимание продолжает уделяться решению социальных вопросов, а это лучшее доказательство того, что в центре внимания государства находятся интересы граждан страны.

Одновременно, ведущаяся Азербайджаном независимая внешняя политика, базирующаяся на принципах демократии и мультикультурализма, позволила еще больше укрепить международный авторитет страны, указал депутат.

Кроме того, уходящий 2016 год, оказался весьма насыщенным и плодотворным для двусторонних российско-азербайджанских отношений во всех областях — стартовало множество совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, отмечается в тексте телеграммы.

В заключение послания, Дмитрий Савельев выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между нашими странами и наращивание двустороннего сотрудничества.