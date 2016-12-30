Задержанные грузы были доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлены отсутствие маркировки на упаковке продукции, следы срыва этикеток.

В рамках соблюдения законодательства Российской Федерации, задержанные партии товаров растительного происхождения подлежат изъятию и уничтожению.