Россия оставляет за собой право на ответ США, но не будет опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов. Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики администрации президента Дональда Трампа.

Высылку российских дипломатов из США Путин назвал недружественными и провокационными шагами, направленными «на дальнейший подрыв российско-американских отношений», что противоречит интересам как россиян, так и американцев.

Путин заявил, что Россия не будет «создавать проблем для американских дипломатов». «Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — подчеркнул глава государства, пригласив детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на новогоднюю и рождественскую елки в Кремль.