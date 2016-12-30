Для оправдания своих потерь, понесенных во время неудачной попытки диверсионного проникновения 29 декабря, армянская сторона сегодня вновь распространила несоответствующую действительности и рассчитанную на внутреннюю аудиторию информацию о якобы очередной провокации на государственной границе и потерях с азербайджанской стороны, говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

«Если у армянской стороны есть «неопровержимые доказательства», пусть они их представят.

Официально заявляем, что подразделения Вооруженных Сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают вести службу и полностью контролируют оперативную обстановку», — сказано в заявлении.