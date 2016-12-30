Азербайджанцы, которые были задержаны во время парламентских выборов в Грузии, были освобождены в зале суда.

Как передает АПА, об этом сообщили близкие задержанных.

На проведенном в городе Рустави судебном процессе было принято решение освободить молодых азербайджанцев в зале суда. На основании статьи 206 Уголовного кодекса Грузии их оштрафовали на 5 тысяч лари и обязали выплатить штраф в течение месяца.

Напомним, 2 октября во время голосования на избирательном участке № 48 в средней школе села Гызылгаджилы Марнеульского района произошло столкновение. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спецназовцы. В результате несколько полицейских получили травмы. После инцидента были задержаны 6 азербайджанцев, которые участвовали в противостоянии. Спустя некоторое время один из них был освобожден.