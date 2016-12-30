Организация Договора о коллективной безопасности призвала не придавать значения выражению «Нагорно-Карабахская Республика», которое допустил генсек Организации Николай Бордюжа в заявлении, распространенном в связи с вооруженным инцидентом на границе Армении с Азербайджаном.

Об этом в ответ на запрос агентства АПА заявила пресс-служба ОДКБ.

«Использование в заявлении ОДКБ выражения в связи с «де-факто» существующей «Нагорно-Карабахской Республикой» никоим образом не означает ее признания. Целесообразно здесь было бы уделить внимание большой обеспокоенности, которая выражалась в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим 29 декабря на территории страны-члена ОДКБ», — отметили в пресс-службе.

В ОДКБ заявили, что использование генсеком Организации этого выражения связано с географией территории, где произошел конфликт: «ОДКБ поддерживает все усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. Это нашло отражение и в сделанном в октябре этого года в Ереване совместном заявлении глав МИД стран-членов ОДКБ».