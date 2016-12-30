Определился клуб, в котором свою карьеру продолжит бывший главный тренер «Габалы» Доринел Мунтяну.

Как сообщает Report , 48-летний специалист договорился с иракской командой «Захо».

Румынский специалист заключил 5-летний контракт с условием возможного его продления еще на год. В новом клубе заработок Д.Мунтяну составит 100 тыс. долларов.

Сейчас в иракской Суперлиге «Захо» находится на 19 месте с 7 очками.

Отметим, что хотя в июне 2014 года Доринел Мунтяну заключил с «Габалой» годовой контракт, спустя 5 месяцев сотрудничество было прекращено.