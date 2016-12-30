До 2020 года в сфере ИКТ Азербайджана планируется создать 1,45 тысяч новых рабочих мест, следует из “Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникаций и информационных технологий”.

Как передает Тренд, в результате реализации мер, предусмотренных в “дорожной карте”, за тот же период ВВП Азербайджана, как ожидается, увеличиться на 235 миллиона манатов.

В “дорожной карте” отражены планы по развитию сферы ИКТ в краткосрочный (до 2020 года), среднесрочный (до 2025 года) и долгосрочный (после 2025 года) периоды.

Для развития сектора определены три стратегических цели и 10 приоритетных направления.

В число стратегических целей вошли модернизация структур управления и усиление ИКТ, повышение продуктивности и операционной эффективности предпринимателей, а также перевод в цифровой формат правительственных органов и социальной среды.

“Для развития коммуникационных связей, формирования устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры и расширения охвата интернета будет усовершенствована нормативно-правовая база. С этой целью будет создан регулятор, который займется прозрачным и эффективным распределением и управлением национальными частотами, организацией отношений между участниками рынка и повышением конкурентоспособности рынка ИКТ. Регулятор также будет стимулировать инвестиции в телекоммуникационный сектор, осуществлять контроль над качеством услуг и обеспечит защиту прав потребителей”, — говорится в документе.