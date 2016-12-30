Глава российского МИД Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 31 американского дипломата, а также запретить представителям американской дипмиссии пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве, сообщает «Интерфакс».

Лавров заявил, что Россия должна в ответ на новые санкции США запретить «американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная». МИД также предложил выслать из России 31 американского дипломата и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Обвинения РФ во вмешательствн в выборы в США безосновательны и бесдоказаны», — заявил Лавров.