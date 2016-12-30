«Ко мне обратилась группа педагогов истории. Они сказали, что в 8 классах русских секторов история Азербайджана и Карабаха преподается по отдельным учебникам. Данный вопрос должен быть расследован».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил исполнительный секретарь правящей Партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, вопрос нужно держать в центре внимания: «Что значит, преподавать историю отдельно? Есть ли необходимость в отдельном преподавании истории территорий, принадлежащих Азербайджану?!».

Председатель парламента Октай Асадов заявил о необходимости внесения ясности в вопрос.

В своем выступлении член парламентского комитета по труду и социальной политике, директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Ягуб Махмудов сказал, что это – провокация: «Существует одна история, и это история Азербайджана. Мы протестуем. Данную провокацию нужно пресечь».

В заключении председатель парламента Октай Асадов заявил о необходимости выяснения авторов этих учебников: «Расследуйте и узнайте, кто написал эти книги».