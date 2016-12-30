В Азербайджане будет рассмотрен вопрос создания программы электронного здравоохранения.

Об этом говорится в Стратегической дорожной карте в разделе по развитию телекоммуникационных и информационных технологий.

Программа электронного здравоохранения обеспечит разработку электронных вариантов (вариантов решения), предоставление доступных для всех услуг по здравоохранению на высоком уровне. Основная цель – поощрение формирования системы здравоохранения, направленной на удовлетворение пациентов.

Программа электронного здравоохранения будет создана функционирующими в сфере обязательного медицинского страхования структурами совместно с Министерством здравоохранения. Реализация этой программы будет обеспечиваться в рамках взаимного сотрудничества вышеназванных структур.

Информационная система здравоохранения, которая будет разработана в рамках программы, включит в себя электронную информацию о здравоохранении, а также такие компоненты, как электронная регистрация, цифровые описания и электронные рецепты.