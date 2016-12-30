В праздничные дни для перевозки пассажиров привлечены дополнительные транспортные средства, сообщил в пятницу Trend начальник участка Бакинского международного автовокзального комплекса Магомед Абдуллаев.

«С 25 декабря автовокзал перешел на усиленный режим работы. С 29 декабря пассажиропоток увеличился вдвое в сравнении с обычными днями. Если в обычные дни до 300 транспортных средств перевозили 7 500 пассажиров, то 29 декабря 500 транспортными средствами было отправлено более 13 тысяч пассажиров. Поскольку 30 и 31 декабря ожидается больше пассажиров, то дополнительно планируется привлечь еще транспортные средства, потому что в эти дни ожидается перевозка 16-18 тысяч человек».

Автовокзал будет работать в усиленном режиме до 7 января 2017 года, напомнил Абдуллаев.