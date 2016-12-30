Около ста кладбищ насчитывается в настоящее время на территории столицы Азербайджана и только 32 из них находятся на балансе Треста гражданского обслуживания.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил главный инженер Треста Сабир Гасанов, комментируя намерения Милли Меджлиса АР рассмотреть в 2017 году проект Закона «О кладбищах». В законопроекте отражены вопросы, связанные с кладбищами, размерами могил и надгробных плит на новых кладбищах, расстоянием между могилами, расстоянием между кладбищами и населенными пунктами, вопросы захоронения одиноких людей и прочие аспекты.

Между тем, как заявил Гасанов, в настоящее время действует норма, согласно которой при смерти и захоронении на кладбище одного из супругов второй может забронировать место рядом. «То есть, всего супругам отводится десять квадратных метров и то – только по их желанию. Для этого один из супругов должен написать заявление о предоставлении места рядом с могилой покойника», — сказал Гасанов.

По его словам, по прейскуранту захоронение одного человека обходится в 63 маната без учета стоимости строительных материалов. Касаясь разговоров о дороговизне мест на кладбищах, Гасанов сказал, что у треста действует «горячая линия», но пока никто из граждан не обращался с жалобой. (номер «горячей линии» – (012) 510 83 08.)

Гасанов также отметил, что только 32 кладбища находятся на балансе Треста, остальные подчинены муниципалитетам и представительствам исполнительных властей районов столицы.

«В настоящее время на центральных кладбищах столицы мест нет вообще. Остались только те места, которые заранее были заняты. Мы уже обращались в Кабинет министров и Исполнительную власть Баку, чтобы нам предоставили дополнительные участки для захоронений, но пока это вопрос не решен. Свободные места имеются на окраинах столицы», — заявил Гасанов. По его словам, в будущем участки на кладбищах будут выдаваться по порядковым номерам.