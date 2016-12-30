Заявление Генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе было подвергнуто жесткой критике на заседании Милли Меджлиса.

Так, депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что Армения, совершая провокации на границе, пытается вовлечь в конфликт третью страну- Россию. «Заявление Бордюжи сразу после инцидента, в котором он защищает Армению, еще раз доказывает, что этот человек пляшет под дудку Армении. Мы должны поднять вопрос, чтобы он был отстранен от руководства организацией. В противном случае, это создаст нам проблемы в дальнейшем», — сказал он (цитата по АПА).

Председатель ММ Огтай Асадов сказал, что мнение Бордюжи не означает, что это позиция России: «Бордюжа может высказывать свое мнение. Сегодня Генеральным секретарем является Бордюжа, завтра другой. Это не означает, что Россия согласна с его мнением».