31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами ожидается изморось. Умеренный северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

1 января 2017 года ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман и изморось. Северо-западный ветер сменится на юго-западный. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 6-8° тепла.

2 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 5-8° тепла.

31 декабря в северных и восточных районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах – снег. Местами будет туман. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

1 января 2017 года ночью и утром в некоторых районах ожидаются дожди, в горных районах – снег, днем в основном будет без осадков. Будет туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

2 января осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

Кроме того, объявлен прогноз погоды на январь.

Количество месячных осадков также приблизится к климатической норме, местами немного превысит ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 4-6° (ночью 1-6° тепла, в некоторые дни 0-5° мороза, днем 8-13° тепла, в отдельные дни 0-5° тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет также соответствовать климатической норме (норма – 18-28 мм).