В Азербайджане между государственными структурами будет отменено ведение документации на бумажных носителях.

Как сообщает АПА, об этом говорится в стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий.

В документе отмечается, что будут проанализированы возможные шаги по отказу от требований о ведении документации на бумажных носителях, которые позволят перевести всю документацию в государственном секторе в электронный формат. Кроме того, будет поощряться использование в отношениях между государственным и частным сектором электронных заявлений, форм, бланков, накладных и отчетов, которые могут передаваться посредством интернета и заполняться в режиме онлайн.