

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был поднят вопрос об угрозах Баку со стороны иранских официальных лиц из-за отношений с Израилем.

Депутат Гудрат Гасангулиев сообщил, что агрессия, проявленная Ираном по отношению к Азербайджану после визита премьер-министра Израиля в Баку, не должна остаться без ответа, информирует АПА.

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Он, отвечая на заявление министра обороны Ирана «Мы не потерпим сближения Азербайджана с Израилем» отметил, что ухудшение отношений Ирана с Азербайджаном создаст проблемы самому Ирану: «Если Иран нападет на Азербайджан , то будет стерт с карты и на его месте будут созданы 5 государств».

Выражая свое отношение к сказанному депутатом, спикер Огтай Асадов сказал, что Иран никогда не сможет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана: «Президент Ирана совершил визит в Армению, разве мы выступили с заявлениями против этого?! И поэтому каждый должен относиться к друг другу с уважением».