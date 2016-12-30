Вопрос, о котором сегодня пойдет речь, на самом деле очень сложный. И писать на эту тему поверхностно, как это принято зачастую, было бы неправильным. Общие фразы тут не помогут, ибо проблема весьма серьезная – по сути, замкнутый круг, из которого нет выхода.

Проблема наркомании, которую пытаются решить уже много лет, все никак не сойдет с мертвой точки. Тем не менее, попытки предпринимаются. Осталось выяснить, почему наркоманов становится все больше?

Не секрет, что наша страна входит в первую десятку стран на постсоветском пространстве по распространению и употреблению наркотиков. По мнению экспертов, наиболее уязвимые и подверженные привыканию — женщины и подростки. По данным местных источников, очень много наркоманов и среди азербайджанских школьников.

По официальным данным, которые представил СМИ директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов, наркотические вещества в Азербайджане принимают свыше 28,5 тыс. человек. По его словам, из них 20,036 тыс. человек употребляют опиоиды (героин, кокаин, кокс и т.д.), 8,519 тыс. – каннабиноиды (марихуана и т.д.). В наркологических диспансерах на учете зарегистрировано 23,153 тыс. наркоманов, проходящих лечение. Кроме того, профилактика наркомании проводится среди 5,402 тыс. человек. Анонимное лечение проходят 583 человека, 158 человек являются токсикоманами. Он подчеркнул так же, что среди наркоманов в Азербайджане 592 женщины. В 2015 году в республике было зарегистрировано 2,017 тыс. наркоманов, 1,432 тыс. из которых проходят лечение в диспансерах, еще среди 585 ведется профилактические мероприятия.

Так же директор центра добавил, что в 2015 году 2,833 тыс. человека добровольно обратились в наркологические диспансеры с целью получения лечения от наркомании.

Замалчивая – убиваем

На самом деле, все гораздо сложнее. Не все наркоманы страны находятся на учете в наркодиспансере. Об этой проблеме, прежде всего, замалчивают сами родители. Во всяком случае, у нас в стране. Многих волнует проблема постановки наркоманов в государственных наркологических учреждениях на специальную регистрацию – ведь это лишает человека многих прав: водить машину, покупать оружие, нести материальную ответственность и даже занимать определенные должности. И, замалчивая о проблеме членов семьи, находящихся в тисках наркомании, родственники наносят как обществу, в котором наркоман вращается, так и самим себе непоправимый вред. Наркозависимый человек постоянно живет «на грани»: он вынужден добывать наркотики, постоянно нарушать закон, скрывать свое пристрастие от окружающих. Даже собственная семья может стать для него враждебной: в состоянии «ломки» наркоман может пойти на любое преступление, вплоть до кражи и нанесения телесных повреждений своим домочадцам.

Лечим на дому?

В попытках сохранить «честное имя» наркозависимого родственника, люди начинают заниматься опасной самодеятельностью, то есть «псевдолечением». Против такого «метода» медицинские специалисты категорически против.

Во-первых, процесс лечения и реабилитации наркомана требует работы сразу нескольких специалистов: наркологов, психологов и психиатров, врачей-терапевтов и реабилитологов.

Во-вторых, одна или серия капельниц на дому проблему не решают – иногда применение лекарственных препаратов без дополнительного обследования становится смертельно опасным.

В-третьих, в период «ломки» наркоман может легко покинуть квартиру в поисках дозы или употребить припрятанную дома, что сведет лечение к нулю.

Известны и более радикальные случаи, когда родители самостоятельно пытаются «вылечить» наркозависимого ребенка, привязывая его к кровати на много дней, закрывая в пустой комнате без окон. Но эти методы слишком жестоки, и тоже не приносят наркозависимому никакой пользы, только усугубляют его страдания. Зачастую такое «лечение» приводит к непоправимым последствиям, в том числе, и к летальному исходу.

Государство продолжает борьбу

Как известно, больше 15-ти лет в Азербайджане существовала практика добровольного лечения наркозависимых граждан. Принудительно помещать наркоманов в диспансеры можно было только в том случае, если такое решение выносит суд.

28 апреля 2016 года в ММ АР был обсужден вопрос принудительного лечения людей, страдающих наркотической зависимостью. Согласно сообщению, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об охране здоровья населения».

Принудительному лечению будут подвергнуты лица, страдающие наркотической зависимостью и не совершившие преступлений, однако своим поведением наносящие моральный и материальный вред своим близким, отрицательно влияющие на воспитание детей и многократно отказывающиеся от добровольного лечения.

Однако, по мнению многих экспертов, в том числе, и медицинских, принудительное лечение наркомании – неверное решение, так как не приносит никаких результатов.

С процессом принудительного лечения не согласны и психологи. Так, по мнению Азада Исазаде, каждый наркоман может вылечиться только по собственному желанию. А принуждать человека к насильственному процессу лечения – это нарушение права человека, так как у каждого гражданина есть право выбора.

По словам сотрудников наркологического диспансера, насильственные методы лечения не приводят к длительной ремиссии. Есть и еще одно НО: так уж устроен человек, что если заставлять его делать что- либо против его воли (даже если это «что-либо» делается во благо), то лечение не подействует. Только искреннее и добровольное желание на полное выздоровление может что-то изменить.

Нужно, чтобы человек на самом деле искренне поверил в то, что он серьезно и опасно болен. В большинстве случаев наркоманы не признают себя больными, и потому на добровольное лечение не часто соглашаются. Наркоманы редко признают себя больными, поэтому выявление и лечение наркомании является очень сложным.

На самом деле, в наркологическом диспансере работает не только врач-нарколог. В процессе лечения задействованы токсикологи, психологи, психиатры, невропатологи, кардиологи, физиологи и терапевты. Для лечения наркозависимых граждан применяют специфические методы, сочетающие как фармакологическо-медикаментозные, так и психологические меры воздействия и лечения больного. Никогда не следует забывать, что наркомания – это зависимость, и не только токсическая, но и, прежде всего, психологическая. Наркомания – это хроническое заболевание, а такие заболевания никогда не излечиваются полностью. Да и понятие ремиссия – через чур эфемерное: бывает на месяц, бывает – на годы. Все зависит от степени запущенности (от так называемого стажа) и от психологического состояния наркомана.

А потому целесообразнее было бы рассмотреть два основных варианта борьбы:

Ужесточить на законодательном уровне наказание за распространение и привоз наркотических средств в Азербайджан. Для работы с наркозависимыми необходимо создать также специальную комиссию, которая будет рассматривать каждый отдельный случай и выносить свой вердикт. Открыть в каждом районе города наркологические диспансеры, в которых – согласно результатам, выданным компетентной комиссией, будут ставить на учет наркозависимых граждан. Обеспечить специалистами, оборудованием и всеми необходимыми медикаментами наркологические диспансеры.

Если поработать над этими пунктами, то ситуация изменится.

Далее из стен парламента вышло еще одно интересное заявление: в 2016-м году в Милли меджлисе был поднят вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, и в рамках этого вопроса лидер партии «Единого народного фронта Азербайджана» депутат Гудрат Гасангулиев предложил легализовать в стране употребление легких наркотиков, в частности, марихуаны, и к уголовной ответственности привлекать не наркоманов, а пушеров – распространителей и перевозчиков наркотиков. Если же наркотики предназначены для личного употребления, то следует прекратить привлекать таких людей к уголовной ответственности.

Депутат объясняет свою точку зрения тем, что заполнять тюрьмы наркоманами бесполезно, ибо государство тратит очень большие средства на их содержание. А потому наркоманов лучше отправлять на принудительное лечение. Г. Гасангулиев отметил так же, что Азербайджану нужно последовать примеру тех стран, в которых легализованы легкие наркотики.

Справка:

Марихуана легализована в 10-ти странах мира: Уругвай, Чехия, Бельгия, США, Португалия, Дания, Аргентина, Австралия, Бангладеш, Северная Корея. В последней стране легализация на уровне парадокса, ибо конопля в Северной Корее равноправная сельскохозяйственная культура: хочешь весь сеновал ею забивай, хочешь – в банки закатывай, хочешь – кури. Последним многие корейцы, кстати, с радостью разбавляют свою не самую яркую, по мнению остального мира, жизнь. Но Северная Корея все-таки верна своим добрым традициям, поэтому за другие наркотики, разумеется, – смертная казнь.

Предложение депутата вызвало широкую полемику. По мнению юриста Э. Гамбарова (echo.az), в Азербайджане еще не созрели условия для легализации легких наркотиков, но, тем не менее, он разделяет мнение депутата Г. Гасангулиева начет отмены тюремного срока для наркоманов. Следует заменить тюремное заключение высокими штрафами, или же привлекать таких людей к исправительным работам в государственных учреждениях — с удержанием зарплаты. По мнению Э. Гамбарова, такой подход будет наиболее действенным и эффективным, нежели банальная уголовная ответственность.

Но в Азербайджане, живущем по принципу двойных стандартов, предложение депутата, скорее всего, не будет воспринято всерьез. И причины тому тоже имеются.

Как говорят эксперты, наркотики в карман – наиболее излюбленный метод работы нашей полиции – и как метод воздействия в том числе. Если в нашей стране легализовать марихуану, то этот «стиль» работы сотрудников правоохранительных органов автоматически отпадает (что крайне невыгодно самим полицейским). Согласитесь, что подкинуть 20 грамм в карман – гораздо легче, чем, скажем, 100. В странах, где легализованы наркотики 70-80 грамм считаются нормой, необходимой для частного использования наркозависимого гражданина.

Далее: открыть необходимое количество наркологических диспансеров сегодня не под силу государству, находящемуся в тисках экономического кризиса. Отдавать инициативу частных наркологических диспансеров в частные руки – значит, создавать очередные условия для процветания монополистов.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, невольно приходишь к печальному выводу: выхода нет. Во всяком случае, пока, потому что система здравоохранения в Азербайджане нуждается в переменах. Как, впрочем, и правоохранительная система государства. И пока все остается по-старому, никаких новшеств не предвидится. А значит, количество наркозависимых граждан ежегодно будет расти.

Яна Мадатова