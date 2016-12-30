«Сейчас МККК находится в контакте с правительственными органами сторон конфликта по вопросу возвращения тела убитого военнослужащего».

Об этом АПА, комментируя обращение Минобороны в азербайджанское представительство МККК в связи с возвращением тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего при пресечении армянской провокации и оставшегося на подконтрольной противнику территории, заявила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

«Мы готовы осуществить нейтральное посредничество для возвращения тела азербайджанского солдата», — отметила она.

Отметим, утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений. В результате боевых столкновений пропал без вести военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб при пресечении диверсии, и его тело осталось на подконтрольной противнику территории. Для возвращения его тела Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.