Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный ввоз в страну из России спиртных напитков производства Армении, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«68 единиц спиртных напитков, девять из которых производства Армении были обнаружены среди груза, поступившего из Российской Федерации на имя гражданина Азербайджана Мубариза Ахмедова »,- отмечается в сообщении ГТК.

Кроме того, среди груза, оформленного в качестве предметов домашнего обихода, были обнаружены незадекларированные 4,042 тыс. монет времен СССР и 2,34 тыс. российских монет, 3 ковра, 10 ножей различного размера.

«Контрабандные товары были обнаружены в результате поступившей оперативной информации в отдел по таможенным правонарушениям Главного таможенного управления Баку», — говорится в сообщении ГТК.

По факту ведется следствие.