Стали известны данные следствию показания бывшего начальника Оперативно-технического управления упраздненного МНБ Натаван Мурватовой.

Хотя Н.Мирватова не признала себя виновной по выдвинутым обвинениям, в своих высказываниях фактически признав преступность действий, она указала, что за время своей работы в должности начальника Оперативно-технического управления МНБ руководствовалась законом об оперативно-розыскной деятельности, утвержденным министром МНБ Уставом Оперативно-технического управления и должностными инструкциями, пишет АПА.

Н.Мурватова отметила, что Оперативно-техническое управление, которым она руководила, прослушивало телефонные разговоры согласно указаниям из оперативных управлений, которые утверждал министр. В некоторых случаях из управлений поступали указания, которые не были обоснованы решением суда. В таких случаях она связывалась с начальниками данных управлений и требовала предоставить решение суда. Они уверяли ее, что вскоре предоставят решение суда, однако впоследствии не делали этого.

Руководство обращало внимание на правильность оформления поступающих в управление заданий. В случае неполного оформления велись переговоры с руководством. Однако иногда так получалось, что руководители этих управлений хоть и сообщали об их решении, в последствии указанные недостатки не исправляли.

Подпись министра под документом об исполнении обязывала исполнять порученное задание. При прослушивании телефонных разговоров в управлении в исключительных случаях исполнитель докладывал заказчику о месте нахождения объекта, содержании телефонных разговоров и информацию о том, между кем велись телефонные разговоры. Эти оперативные мероприятия проводились по просьбе заказчиков. Им разрешалось в подобных случаях передавать информацию скрытным образом. Сообщения передавались только посредством служебных телефонов, пользоваться другими телефонами запрещалось.

Н.Мирватова сказала, что не помнит телефонные номера Алескерова Шахина Исмаил оглу, Садыхова Акифа Энвер оглу, Аскерова Гасана Мамед оглу, Мехдиева Адиля Шамиль оглу. По ее словам, если в Оперативно-техническом управлении не велась надлежащим образом документация по прослушиванию этих номеров, значит бывший министр дал устное указание своим сотрудникам в связи с прослушиванием этих номеров: «Я не дала бы указание в связи с прослушиванием этих телефонных номеров без поручения бывшего министра и ведения надлежащей документации».

Кроме того, в своих показаниях Н.Мурватова подтвердила, что с согласия должностных лиц Министерства связи и высоких технологий и на основании устных поручений бывшего руководства МНБ, посредством Автоматической телефонной станции осуществлялось незаконное прослушивание домашних телефонных номеров без соответствующих решений суда.