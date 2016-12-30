Санкции против России, которые Барак Обама ввел за несколько недель до ухода с поста президента, являются попыткой ограничить свободу действий Дональда Трампа после инаугурации, заявила советник избранного президента

Экс-глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй, которую избранный президент назначил своим советником, заявила об этом в интервью телекомпании CNN, сообщает РБК.

«Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что одной из причин, по которой он поступил так, стало желание ограничить свободу действий избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. <…> Это не имеет ничего общего с мирной передачей власти при демократии», — заявила Конуэй.

«Все, что мы слышим на протяжении выборов, — это «Россия, Россия, Россия», — добавила она, охарактеризовав поток «обвинений и инсинуаций» как лихорадку. По мнению Конуэй, даже если Россия и причастна к взлому компьютеров Демократической партии, причина поражения Клинтон кроется в ее собственной провальной стратегии.