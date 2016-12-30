«Россия и другие государства-члены ОДКБ — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан должны были отреагировать на вчерашние боестолкновения на границе Армении и Азербайджана. Однако, таких шагов со стороны союзников Армении не было, тогда как нападение было совершено на границы ОДКБ», — об этом говорится в материале эксперта «Союза информированных граждан» Армении Ваге Гукасяна, который обвиняет во всех неудачах своей страны «путинское НАТО».

«Однако последняя ситуация на границе напрямую показывает, что Баку абсолютно наплевать и на ОДКБ, и на объединенную группировку, и на ПВО, и на союзников Армении.

Эта позиция Азербайджана, нужно отметить, вполне обоснована, потому что как показала практика, Баку может себе позволить напасть на государство, выступающее членом оборонного альянса, и быть уверенным в том, что союзники этого государства сохранят безмолвие. Трудно представить хотя бы один случай, что какая-либо страна посмеет напасть на государства -членов НАТО. Это, по меньшей мере, «страшно», так как реакция НАТО будет довольно «жестокой». А в случае с ОДКБ, получается, что не так уж и страшно. Член оборонного альянса Армения всегда вынуждена в одиночку противостоять, защищаться, наказывать и «запугивать» своего противника, и, следовательно, возникает вопрос к этому альянсу относительно целесообразности членства Армении… Тем более, что в рамках этого альянса Армения иногда вынуждена присоединяться к заявлениям, которые не вытекают из интересов Еревана. Позднее генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа выступил с заявлением. Таким образом, можно констатировать, что ОДКБ, выступая с официальным заявлением, тем не менее, не осуждает Баку за инцидент и ограничивается довольно размытыми краями. Бордюжа в своем заявлении не отмечает об оказании поддержки Армении, не обвиняет Баку и выражает только «обеспокоенность»», — сказано в статье.

Автор также отмечает, что назначение представителя Армении в ОДКБ проваливается договорными партнерами Армении, которые выступают с явно выраженных проазербайджанских позиций.