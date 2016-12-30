Нагорно-карабахский конфликт являлся одним из основных вызовов для германского председательства в ОБСЕ, сказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, подводя итоги председательствования Германии в ОБСЕ.

По словам главы МИД, возможно, какое-то время нагорно-карабахский конфликт не находился в центре внимания европейской общественности, но после апрельских событий этот конфликт вновь приобрел заметную роль.

«Усилия ОБСЕ были важны для деэскалации конфликта и мы надеемся, что будут открыты новые возможности для переговоров по политическому урегулированию конфликта», — сказал министр.