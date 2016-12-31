Азербайджанцы мира празднуют День солидарности

Этот праздник отмечается не только в Азербайджане, но и в других странах, где существуют азербайджанские диаспоры.

Этот день был впервые объявлен 16 декабря 1991 года общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, когда он еще был председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики, после чего эта дата, в 1993 году, стала национальным праздником всего азербайджанского народа.

В мире проживает несколько десятков миллионов азербайджанцев, и не только на своей родине, но и в исламской республике Иран, Турции, странах СНГ, Германии, Франции, Великобритании, в Скандинавских странах, в США и в странах Ближнего Востока. Но самая крупная азербайджанская диаспора — около 2 миллионов человек — проживает в России.

Основную идею Дня Национальной Солидарности азербайджанцев мира, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к соотечественникам, составляет «единство и солидарность азербайджанцев мира, государственность Азербайджана, уважение к национально-духовным ценностям нашего народа, чувства и идеи, связанные с принадлежностью к азербайджанскому народу, привязанностью к исторической родине».