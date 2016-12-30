Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с распространением армянами в социальных сетях фотографий тела погибшего азербайджанского солдата. В заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства, говорится:

«Несмотря на то, что сначала армянская сторона отрицала, что труп находится у них, вскоре после проведения Министерством Обороны соответствующих мер и наличия неопровержимых доказательств, противник вынужден был распространить посредством социальных сетей фотографии нашего военнослужащего.

Для возвращения тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, погибшего при пресечении диверсии и оставшегося на подконтрольной противником территории, Министерство Обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспршику.

К сожалению, армянская сторона, в очередной раз, введя в заблуждение представителей международных организаций, вновь пытается использовать данное событие для осуществления своих грязных целей, демонстрируя при этом свою бесчеловечность по отношению к азербайджанскому народу.

В настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне».