Обострение со стороны Азербайджана ситуации на границе с Арменией на данном этапе обусловлено двумя факторами, заявил директор Армянского института по международным вопросам и проблемам безопасности Степан Сафарян в беседе с ереванскими СМИ.

«Я еще осенью указывал на два фактора, которые к концу этого года и началу 2017-го могут привести к эскалации. Первый фактор сводится к тому, что руководство Азербайджана, в том числе Алиев открыто признали, что ожидают в 2017 году прорыва в переговорном процессе с помощью России. Они заявляли, что это для них последний срок. То есть, до 2017 года они готовы веси себя конструктивно, но если не будет прорыва, то они вновь обратятся к военным действиям», — говорит Сафарян.

Второй фактор, по его мнению, смена власти в США. «Образовался серьезный вакуум в зонах ответственности США. Я считаю, что эти факторы играют существенную роль в нынешней эскалации», отметил эскперт.

С другой стороны, по его словам, Азербайджан внимательно отслеживал отношение к Армении в ОДКБ. Наблюдая, как унижают Армению в этой организации, президент Ильхам Алиев счел это за ослабление международных связей Армении и признак незащищенности со стороны союзников. Это также стало благодатной почвой, продолжил политолог.

Сафарян прогнозирует новые эскалации. «Азербайджанская сторона изменила наступательную модель и идет на широкомасштабное обострение. Сейчас мало что может остановить эту страну. Если во время Апрельской войны на границах Армении сохранялся мир, то теперь применяется другая тактика», — утверждает армянский эксперт.

Что касается реакции ОДКБ на события 29 декабря, Степан Сафарян замечает, что в заявлении блока не упоминается Азербайджан как виновная сторона.

«Они избежали указания на виновника эскалации и квалифицировали инцидент провокацию, не применив военную терминологию», говорит он.

По его словам, не стоит уповать на поддержку этого блока, и Армении давно пора пересмотреть систему своей безопасности.