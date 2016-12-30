Магазин, расположенный в Москве по адресу: Бескудниковский бульвар д. 6 корп. 3, с современным дизайном, является одним из редких магазинов, а может и первым, который не испытывает нужды в посетителях. Годами в этом магазине, под названием «Портрет Путина», продаются около ста портретов президента страны Владимира Владимировича Путина.

Среди клиентов на первом месте жители Поволжья, на втором месте – силовые структуры Дагестана, на третьем – личная гвардия Рамзана Кадырова.

В последнее время заметно возросло число иностранных гостей – туристов из США, Германии и Израиля, покупающих портреты Путина.

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Если вы хотите знать, кем является президент России, какой вере он служит, то вам обязательно надо посмотреть эту богатую фото-галерею. Напряженному труду фотографов в этой сфере можно только позавидовать. Фотографы, не упускающие ни на секунду Путина из своих фотообъективов, смогли запечатлеть президента страны с сотни различных ракурсов. Но, по-моему, эта портретная галерея не полная. Там нет фотографии, отражающей основную особенность Владимира Владимировича – то, что он является левшой. Есть ли такое фото, может его прячут? Пока ничего не могу дополнительно сказать по этому поводу.

Из-за того, что Путин является левшой, всегда носит часы марок «A.Lange & Sohne Tourbograph», «Patek Philippe Perpetual Calendar» на правой руке, про него выдвигают просто фантастические гипотезы. В последнее время некоторые кремлевские чиновники, глядя на Путина, тоже предпочитают носить часы на правой руке. Прошу, не смейтесь. В кулуарах Кремля этот знак считается тайным признаком, символом принадлежности к команде Путина. Чистопольский часовой завод смог сразу же подхватить этот тренд. Для любителей носить часы на правом запястье в продажу выпущена специальная серия «Кремлевские». Все члены команды Путина – начиная с Игоря Сечина и до Нарышкина, как говорят, носят эти часы на правом запястье.

Я не сторонник наивного подхода к этой секретной графе, которую мы называем «главным секретом Путина». Путин – левша. Но больше он все же амбидекстр (это человек, который способен включать в активную работу и левое, и правое полушарие), и может одинаково использовать обе руки, нежели классический левша. Короче, Барак Обама тоже амбидекстр, как и Владимир Владимирович. Тут, как говорится, нашла коса на камень, а Обама встретился Путину. Два сапога пара.

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Амидекстры, по неписанному закон, начиная с детского возраста, всегда действуют под серьезным контролем спецслужб. Таких детей, обычно, с детского сада и школ берут на учет и вносят в списки секретных служб. Эти люди, у которых безостановочно работают оба полушария, могут выполнить самые сложные задания, видимо, Путин проявил свой талан с детства. После того, как сыщики передали эту новость куда надо, на Путина завели специальную папку. Сначала он попал в анонимное управление. Он даже не знал, кто направляет его на вершину карьеры, кто его подвергает самым сложным испытаниям и неожиданно появляется перед ним в образе спасителя. По-моему, первое знакомство Путина с этими анонимными силами началось с последнего курса Ленинградского университета, в котором он учился – в 1974-1975 годах. Отправленный особым назначением на службу в КГБ амбидекстр Путин очень скоро полностью оправдал возложенные на него надежды. После того, как он усвоил все тонкости профессии в 401 разведшколе, Путин стал настоящим контрразведчиком. Видимо, тот факт, что Гейдар Алиев в свое время прошел тот же путь, в то время не ускользнуло из внимания чекиста Путина. Затем между Гейдаром Алиевым и Путиным сложились близкие отношения, которые имели большое значение. В то время коллега Путина, продолжившего свое образование в Высшей школе КГБ (Краснознаменный институт имени Андропова), Юрий Швец сказал про своего коллегу: «Путин жил год на закрытом объекте, который располагался глубоко в лесу и был обнесен высоким забором. В Институте Андропова не только обучали, но и изучали самих студентов».

Маленький штрих – запомните, на языке спецслужб, это называется «Альфа-программирование». Спецагенты обычно делятся в алфавитном порядке на четыре категории – Альфа, Бетта, Гамма, Дельта. Неслучайно, что тоже название носят отели в Олимпийском городке Москвы. Если ты отличник, как Путин, то для тебя всегда найдется место в корпусе Альфа гостиницы Измайлово. А если ты секс-агент, как Анна Чапман, то будешь оставаться в Бетта корпусе.

После года на закрытой территории и тяжелой учебной программы, Путин прибывает в Альфа корпус отеля Измайлово и швыряет на стол в регистратуре свой новый паспорт. Дежурная внимательно окидывает взором клиента, морщит рот из-за слова Платов в паспорте и тянется за одним из ключей, висящих на стене…

Полностью овладевший шпионскими технологиями в Высшей школе КГБ Путин, по некоторым заявлениям, получил кодовое имя «Платов», а согласно иным заявлениям – «Моль». Это высокое имя, присуждаемое умеющим надеть на себя маску и спрятаться, во мне не вызывает удивление, но у вас, как я погляжу, отчего-то вызывает смех, а зря.

Во-первых, вы ошибаетесь. Знайте, что на английском слово «mole» означает крот. Во-вторых, среди разведчиков кодовое имя «Моль» дают самым тайный агентам, это очень уважаемое и профессиональное прозвище. Вы хотите сказать, что каждый человек может спрятаться и стать невидимым как крот? Нееет….

Запомните, тех, кто это может сделать, экстренно берут на учет и отправляют заграницу в качестве десантников. «Моль» обычно залезает в закрытые шкафы и потихоньку поедает шерстяные вещи.

Мне кажется, что вовсе не случайно в газете «Завтра» перед очередными президентскими выборами в России статья, посвященная Путину, называлась «Триумф Моли». Автор статьи Проханов писал эту статью не сам по себе, а по спецзаказу Кремля, дав ему отличное название с глубоким смыслом.

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Короче, этот «товарищ Платов», изучивший немецкий язык и профессию шпиона, был назначен начальником точки опоры КГБ в городе Дрезден в Восточной Германии. После того, как в 1989 году расшатался режим Хоннекера, «товарищ Платов» не растерялся. Он лично вышел к протестующим и спас резиденцию КГБ от погрома. На чистом немецком он обратился к толпе, еле стоящей на ногах от выпитого пива:

— Вы знаете — я офицер. У меня 12 патронов. Один патрон я оставлю для себя. Но, выполняя свой долг, я буду стрелять. Я по-другому не могу — я офицер!

Товарищ платов, извиняюсь Путин, сказал это и, повернувшись спиной к толпе, медленно направился обратно, на свое рабочее место. Когда он обернулся, то увидел, что никого из толпы не осталось.

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Перспектива жить с паспортом Платова в Германии казалась тогда Путину очень скучной. Он возвращается в Москву, на Любянку, и сдает в архив свой шпионский паспорт. Забирает свой родной паспорт и некоторое время не может поверить, что на самом деле он не Платов, а Владимир Владимирович Путин. Молодому и бедному Владимиру понадобилось время, чтобы привыкнуть к реальности, вернуться к самому себе. Отмечающий распад СССР как «самую большую трагедию нашего времени» Путин, по-моему, пережил эту катастрофу в полном смысле этого слова. И он правильно оценил эту невероятную участь.

Он начал с возвращения к самому себе, на свою родину, в бедный Питер и затем перешел на свое новое рабочее место в Смольном. Он прекратил свою шпионскую деятельность и занял должность заместителя мэра Петербуга Александра Собчака по внешним политическим и экономическим связям, начал раздавать бизнесменам свою новую визитную карточку.

Эту визитную карточку я случайно нашел в своем архиве и до сих пор задаюсь вопросом — как она ко мне попала? Как же я забыл того, кто дал мне ее? Как можно назвать такого человека, кроме как «mole»?

Именно эта рука сняла в 1991 году со Смольного оставшийся в память от Ленина красный советский флаг и повесила российский триколор. Тайная, секретная, невидимая рука Путина.

Именно эту руку, которую никто не замечал, увидел и оценил тогдашний президент России Борис Ельцин. Опыт создания в Петербурге первого банка с иностранным капиталом «BNP-Drezdner Bank» открыл Путину путь в кабинет в Смольном, а затем в коридоры Кремля с красными дорожками.

В те дни Путин был привлечен к тренингам Национального института демократии США (National Democratic Institute for International Affairs”) и взят под контроль со стороны Америки. В его отношении создается особое досье. У американцев есть традиция – они конкретно не любят левшей. Эта и другие особенности Путина формируют отрицательное мнение у очередного посла США в России Майкла Макфола. Как рыбак рыбака видит издалека, тоже самое и агент агента: Макфол разглядел в Путине себя и сильно испугался. В письме Белому Дому он написал верхам о своих сомнениях в отношении Путина.

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«Моль» в очередной раз обманывает западные спецслужбы. Он выигрывает Чеченскую войну и восстанавливает спокойствие на Северном Кавказе. Он повышает в 10 раз золотые запасы и запасы драгоценных камней страны, зарабатывая для России третье место в мире после Китая и Японии. Путин возвращает государству контрольный пакет акций нефтегазовых компаний, повышает на 250% налоговые поступления в этой сфере и в скором времени сталкивается с местными олигархами и банкирами. «Секретный крот» ловит в сети и отправляет за решетку своих соперников – в первую очередь Ходорковского. Ходорковский – это видимая часть айсберга, за ним стояли тайные секретные структуры, которые с его помощью хотели прибрать к рукам природные запасы России. Они не выдержали перед Путиным и были вынуждены покинуть сцену.

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Согласимся, что хозяева Кремля после Брежнева – Горбачов и Ельцин совершенно не любили Азербайджан. После прихода к власти Путина ситуация в отношении нашей страны стабилизировалась. Затем Путин продвинулся еще на один шаг и подружился с Турцией. Все это является нашими серьезными достижениями.

Насколько бы не было сильным советское КГБ, оно никогда не меняло итоги выборов в Вашингтоне в свою пользу. Никогда КГБ не смогло бы убить одной пулей американскую шпионскую сеть в Турции (гюленисты) и не спас бы президента Эрдогана от неминуемой смерти, переведя его в безопасное место. А Путин смог. Он заставил весь мир по-иному произнести имя Владимир. Затем он прошептал нам, что на русском это означает властелин мира.

Русская матрешка – это замысловатая игрушка. В ней спрятан «русский дух». Покупаешь матрешку с Ельцином, а внутри Путин.

Победителей не судят.

Путин – победитель. Весь мир теперь с горечью признает это.

Гамид Херисчи