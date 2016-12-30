Российские дипломаты, которых правительство США высылает из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Москву. Дело в том, что перед Новым годом люди обычно раскупают все билеты, и этот год не стал исключением.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал «Интерфаксу» информированный источник.

При этом он предположил, что выдворяемым дипломатическим работникам, скорее всего, придется ехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. Причем велика вероятность того, что дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

Напомним, в четверг президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против РФ. В тот же день ФБР выпустило на 13 страницах доклад о «русских хакерах». Довершило же политическую «картину дня» решение Вашингтона выслать из Штатов 35 наших дипломатов и закрыть россиянам доступ к двум объектам на своей территории.