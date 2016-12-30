Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях против России, заявил, что США должны двигаться дальше», но пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы изучить ситуацию, сообщает Дождь со ссылкой на The Associated Press.

«Для нашей страны настало время двигаться дальше, к более великим и лучшим вещам. Однако, в интересах нашей страны и ее великого народа, я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации», — заявил он.