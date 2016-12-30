Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 65 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван, Довех Ноемберянского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Кемерли Газахского района, в селе Агдам, Алибейли, Агбулаг, Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Юсифджанлы, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.