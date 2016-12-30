Боестолкновение на границе Армении и Азербайджана является следствием тупика в переговорном процессе, и подобные обострения ситуации в ближайшие месяцы могут повторяться, поскольку необходимый для урегулирования конфликта потенциал примирения не используется, заявили опрошенные «Кавказским узлом» эксперты в Баку.



Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе 29 декабря стало результатом провокаций Армении, считает бакинский эксперт, глава НПО «Военные журналисты» Узеир Джафаров. По его мнению, Армения нагнетает напряженность на границе, чтобы добиться военной поддержки от ОДКБ.

«С другой стороны, последняя сессия ОДКБ в Санкт-Петербурге оказалась не удачной для Еревана. Армении не удалось внести в повестку вопрос о карабахском конфликте. Кроме того, уже второй раз подряд был отложен вопрос о назначении нового генерального секретаря организации, которым в соответствии с новым порядком ротации в алфавитном порядке должен был быть представитель Армении. Ранее в ходе эскалации в апреле Армения не смогла получить поддержки от ряда стран ОДКБ. Теперь Армения нагнетая обстановку на границе, хочет поставить ОДКБ перед фактом и продемонстрировать, что якобы Азербайджан угрожает члену этой организации», — сказал Джафаров.

Он не исключает, что во время диверсионной вылазки армянские военные похитили азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, «чтобы потом показать, что представитель ВС Азербайджана был уничтожен якобы при ведении боевых действий на территории Армении».

Джафаров считает, что «провокация Армении могла быть согласована с третьими сторонами». При этом он обратил внимание на «оперативную реакцию» генсека ОДКБ Николая Бордюжи, который выступил в защиту Армении. «Николай Бордюжа по меньшей мере превысил свои полномочия. Он лишь глава аппарата организации. Полномочным органом является совет глав государств. Ни одно государство ОДКБ, включая, кстати, и Армению, не признают Нагорный Карабах как независимое государство», — отметил Джафаров. Он не исключил того, что некоторые члены ОДКБ такие как Казахстан, Кыргызстан и Белоруссия официально будут «отмежеваться от позиции Бордюжи».

Обозреватель газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров считает боестолкновение на границе двух стран следствием тупика в переговорном процессе.

«Конечно, стороны обвиняют друг друга в обострении. Но подобное развитие ситуации вполне ожидаемо, когда переговоры вошли в ступор. После апрельских боев наступил этап терпящих крах переговоров. Сначала произошло интенсификация переговоров, появились ожидания, возрос международный интерес. Но сейчас этот интерес вновь отошел на задний план. Сопредседателям Минской группы ОБСЕ после июня не удалось посадить за стол переговоров не только президентов Азербайджана и Армении, но и глав МИД двух стран. В начале декабря на заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Гамбурге посредникам не удалось организовать прямые переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Состоялась лишь формальная встреча с участием посредников за рабочим ужином», — сказал Миркадыров.



По его мнению, обострение на границе может быть вызвано и неопределенностью на международной арене.

«В Америки старая администрация завершает свою работу и уже всерьез не воспринимается на международной арене. Ее деятельность значительно скована. Возможности США в такой ситуации для вмешательства как реального игрока ограничены. Этим могут воспользоваться другие силы, имеющие интересы в регионе. С другой стороны, Дональд Трамп занимает жесткую позицию к Тегерану и не скрывает пересмотра им отношения США к ядерной программе ИРИ. Это может привести к определенным изменениям в балансе сил в регионе. И обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе может быть отражением стремления сторон показать жесткость и неуступчивость своей позиции накануне формирования нового геополитического расклада в регионе», — полагает Миркадыров.

Член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков уверен, что «там, где нет переговоров, нарастание напряженности неизбежно». «Могу сказать то, что там, где нет мира, не ведутся переговоры, всегда имеются риски нарастания напряженности, которая может повлечь широкомасштабные столкновения», — сказал Мусабеков.



Он не исключил повторения подобных столкновений на границе в предстоящие месяцы. «Это вполне реально, там, где нет мира. Это не мои слова: согласно прогнозам американских исследовательских центров, возможны не только столкновения, но даже большая война», — отметил Мусабеков.

Глава Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу также считает, что вооруженный инцидент на армяно-азербайджанской границе является «предвестником того, что будущий год также будет тяжелым и вероятность повторения локальных столкновений высока».

На его взгляд, возможны даже кратковременные военные действия как в апреле этого года. «Ведь причиной апрельских боев также послужило отсутствие прогресса в переговорах, периодическое нарушение режима перемирия. Кроме того, Армения совершала провокационные действия, проводя учения на оккупированных азербайджанских территориях. При этом крупные государства не оказывают воздействия на Армению для вывода войск из азербайджанских территорий, и это способствует сохранение напряженности на фронте», — сказал Шахиноглу.

Однако он не считает, что локальные столкновения перерастут в широкомасштабные военные действия. «Вести бои неделями, месяцами очень сложно. С другой стороны, мировые центры в случае эскалации вмешиваются и останавливают столкновения. Для них главное, чтобы не было войны. В то же время они не проявляют должных усилий для политического урегулирования конфликта», — полагает Шахиноглу.

По мнению же политолога Зардушта Ализаде, в боестолкновении 29 декабря «нет ничего нового». «На самом деле на протяжении почти 30 лет идет политическая игра. У игроков одна цель – продолжать конфликт. Потенциал примирения, необходимый для урегулирования конфликта, не используется. Определенные силы во вне региона сознательно стравливают два народа, сеют рознь между ними. При этом власти Азербайджана и Армении извлекают свою выгоду», — сказал Ализаде.