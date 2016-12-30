Специальная комиссия парламента Турции в пятницу утром одобрила проект конституционной реформы, предусматривающей переход на президентскую форму правления.

Как передает агентство Anadolu, проект изменений в основном законе страны три недели назад внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.

Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия националистического движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.

НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.