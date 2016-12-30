Госдепартамент США подтвердил высылку 35 российских дипломатических работников.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Государственный департамент сегодня объявил персонами нон грата 35 российских чиновников, работающих в Соединенных Штатах, которые действовали не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом», — цитирует ведомство слова представителя Госдепа Марка Тонера.

В сообщении отмечается, что данные действия приняты в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы США и в ответ на преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года, и в значительной мере за последние 12 месяцев.

«Эти преследования включали произвольные остановки полицией, физическое насилие, а также трансляции на государственном телевидении личных данных наших сотрудников, которые ставят их под угрозу», — говорится в сообщении.

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Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.

Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против сотрудников ФСБ России и Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в связи с хакерскими атаками, приписываемыми Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минфина США со ссылкой на соответствующий указ американского президента.

Согласно справке ведомства, наряду с представителями ФСБ и ГРУ в американский черный список попали ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга, автономная НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити» из Москвы.

Кроме того, в черный список попали шесть физических лиц. В частности, это Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков, которые, по данным Минфина, служат в ГРУ. Также в перечень включен Алексей Белан, для которого приводятся целый ряд прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.