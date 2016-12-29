В четверг Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника организовал во дворце «Бута» традиционное праздничное веселье для детей.

В праздничном веселье приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Дети были доставлены на место, где проводился организованный Фондом праздник, на специально выделенных для них автобусах. В украшенном с особым вкусом и предоставленном в распоряжение детей дворце была создана сказочная атмосфера.

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организуются торжества для воспитанников детских домов и школ-интернатов, малолетних пациентов Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна, Психоневрологического центра. Этот год тоже не стал исключением.

Праздничное веселье началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми, их внимании и заботе о молодом поколении.

В этом году, как и каждый год, участникам веселья была представлена программа, подготовленная в новом оформлении. Эта программа, созданные во дворце декорации, дарящие малышам по-настоящему праздничное настроение, приумножили радость детей. Дети танцевали, пели, демонстрировали свои умения, восхищались чудесам в нарядном дворце, и их радость была безгранична. Ведь именно им были адресованы организованный Фондом Гейдара Алиева праздник, интересные выступления известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов. Улыбки ребят на праздничном веселье стали самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, подарившего детям такой праздник.

Как всегда, малыши и на этот раз собрались вокруг своей самой большой покровительницы Мехрибан Алиевой. Первая леди Азербайджана разделила с детьми их радость, тепло побеседовала с ними.

В музыкальной композиции, подготовленной для праздничного веселья, наряду с профессиональными мастерами искусств, с интересной программой выступили также коллективы детских домов номер 1 и 2, Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна. Выступления героев любимых малышами мультипликационных фильмов создали у участников веселья прекрасное настроение. Сценки, веселые песни и танцы еще больше разнообразили праздничное мероприятие.

Во дворце, напоминающем зимнюю сказку, дети в канун праздника были окружены любимыми персонажами, веселились вместе ними.

Функционирующий с 2004 года Фонд Гейдара Алиева, основываясь на благородных и гуманистических человеческих ценностях, выбрал развитие института благотворительности в обществе в качестве одного из главных направлений своей деятельности. Благородные дела Фонда в этой области, направленные на всестороннюю поддержку деятельности государства, могут считаться примером и для других структур. Основной мотив благотворительной деятельности Фонда составляют любовь к людям и безвозмездные благородные поступки. Первая леди Азербайджана неоднократно подчеркивала: «Дети — будущее Азербайджана, давайте не будем оставаться равнодушными к их проблемам». Фонд, возглавляемый Мехрибан Алиевой, уделяет особое внимание решению проблем детей, лишенных родительской опеки, в рамках Программы «Развитие детских домов и школ-интернатов» капитально ремонтирует в республике детские заведения, оснащает их новым оборудованием. Благородство, милосердие и гуманизм считаются высшими ценностями, украшающими человечество. 12-летняя многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева, ставшего адресом благородства, милосердия и доброты в обществе и успешно реализовавшего за короткий срок ряд стратегических в точки зрения общенародных интересов проектов, опирается на эти благородные дела.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на праздничном веселье

Таким образом, праздничное веселье, являющееся частью многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева, порадовало сотни детей. В заключение праздника каждому участнику были вручены праздничные подарки, приготовленные Фондом Гейдара Алиева. Это двухдневное праздничное торжество, подаренное Фондом малышам, оставило в памяти детей неизгладимый след.