В Бинагадинском районе Баку в квартире обнаружено тело женщины.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Бинагадинском районе Баку, в одной из квартир за закрытыми дверями находится человек в беспомощном состоянии.

На место происшествия прибыли сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. Они проникли в квартиру и во время осмотра квартиры обнаружили труп Аджаловой Нармин Фаиг гызы (1995 г.р.). Тело передано соответствующим органам.