29 декабря экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вступился за экс-главу Одесской таможни Юлию Марушевскую, которую руководитель Фискальной службы Украины, азербайджанец Роман Насиров обвинил в коррупции.

«Моральный урод Насиров решил посадить в тюрьму единственного начальника таможни периода независимой Украины, который не брал взяток — Юлию Марушевскую», – заявил Саакашвили в Facebook.

Он пообещал, что в ближайшие дни его партия опубликует документы, подтверждающие личное участие Насирова в масштабной коррупции, из-за чего главе Фискальной службы «точно придется сесть».

Ранее стало известно, что экс-глава Одесской таможни из команды Михаила Саакашвили Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров агентству Reuters.

По его словам, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями. Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году. Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен ($ 12 млн).