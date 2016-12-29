Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик сожалеет в связи с инцидентом на границе Армении и Азербайджана, и соболезнует родным и близким погибших.

Комментируя по просьбе СМИ Армении имевшее место утром 29 декабря происшествие, американский посредник отметил, что это новое столкновение указывает на важность продвижения переговорным путем, что приведет к установлению длительного мира в регионе.

«Как мы подчеркивали ранее, у этого конфликта нет военного пути решения», — заключил Уорлик.